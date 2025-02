ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಂದಿ- ಹುಲಿ..! ಬೇಟೆಯನ್ನೇ ಮರೆತು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಪ್ಪಿಸಿದ ಶತ್ರುಗಳು.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Animal viral video : ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾಡುಹಂದಿ-ಹುಲಿ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದವು. ಮುಳುಗುವ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡಿದವು.. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.

ಕಾಡುಹಂದಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ, ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದವು. ಜಿಕುರೈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಪಿಪಾರಿಯಾ ಹರ್ದುಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರು ತರಲು ಬಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಮತ್ತು ಹುಲಿಯನ್ನು ಕಂಡರು. ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರದ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

ಸತತ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಳಿಕ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಎರಡೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಜನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

A tiger and a boar ccidentally fell into a well in Pipariya village near the reaserve. Thanks to the swift action of the Pench Tiger Reserve rescue team, big cat and boar were safely rescued! With expert coordination & care, both animals were pulled out unharmed and released back pic.twitter.com/s8lRZH8mN5

