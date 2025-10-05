ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಕಾವಲು! ತಾಯಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ವ್ಯಾಘ್ರ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Viral Video: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ AI ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು ನಿಜ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನಕಲಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೃಗರಾಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ನಂಬಲಾಗದಂತಿದೆ ಆದರೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೌದು, ರಾತ್ರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ.. ಸಿಂಹವೊಂದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತು. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮುಂದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತಿತು.. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರ್ವೀನ್ ಕಸ್ವಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹವೊಂದು ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪರ್ವೀನ್, "ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ! ಅದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
What a divine sight. Look like that lioness is guarding the temple !! pic.twitter.com/bBlxlmKD4m
— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 28, 2025
ಗುಜರಾತ್ನ ಗಿರ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ದೂರದ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸಿಂಹವು ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತಿತು. ಕುಳಿತು ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾ, ಅದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಇದು AI ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.