ದುರ್ಗಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಕಾವಲು! ತಾಯಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ವ್ಯಾಘ್ರ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Lion Viral video : ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ AI ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಿಜ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನಕಲಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೃಗರಾಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದಂತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 5, 2025, 05:11 PM IST
    • ದುರ್ಗಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ಕಾವಲು
    • ಮಾತೆಯ ಮಂದಿರದ ರಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಮೃಘರಾಜ
    • ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಿಂಹದ ವಿಡಿಯೋ

Viral Video: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ AI ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು ನಿಜ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ನಕಲಿ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೃಗರಾಜನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ನಂಬಲಾಗದಂತಿದೆ ಆದರೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಹೌದು, ರಾತ್ರಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ.. ಸಿಂಹವೊಂದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತು. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮುಂದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತಿತು.. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಏಕೆ? ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇದೇ..

ಐಎಫ್‌ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರ್ವೀನ್ ಕಸ್ವಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹವೊಂದು ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪರ್ವೀನ್, "ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ! ಅದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಗಿರ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ದೂರದ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸಿಂಹವು ದೇವಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತಿತು. ಕುಳಿತು ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾ, ಅದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಳಿ ಹಾವು ಅಳಿಲಿನ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು ಘೋರ ಕದನ..! ಕದನ ನೋಡಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರು...! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಇದು AI ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

