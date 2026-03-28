ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ 2 ನಿಗೂಢ ಹಾವುಗಳು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ..! ಆದರೆ, ಭಯಾನಕ

Snake intresting facts : ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾವುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಹಾವುಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಾವು ಎಂದರೆ ಭಯವಿರುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಟ್ಟು ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 60 ಜಾತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದವು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕಿಲ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾವುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಂತಹ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಇವು ಮಿಜೋರಾಂನ ನ್ಗೆಗ್ಪುಯಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಮ್ಡಾಫಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಂತಹ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕಿಲ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಭೇದದ ಈ ಹಾವುಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಹಾವುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಆಸುಪಾಸಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು.
ಈ ಕಿಲ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾವುಗಳ ದೈಹಿಕ ರಚನೆಯು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇವು ತಿಳಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯ ಗೆರೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಹಾವುಗಳ ಚರ್ಮವು ನಯವಾಗಿರದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒರಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು 'ಕಿಲ್ಬ್ಯಾಕ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾವುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ 'ಛದ್ಮವೇಶ' (Camouflage) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇವುಗಳ ಚರ್ಮವು ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಾವು ವಾಸಿಸುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಇವುಗಳಿಗೆ ಈ ಗುಣವು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇವು ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.