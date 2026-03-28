English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ 2 ನಿಗೂಢ ಹಾವುಗಳು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ..! ಆದರೆ, ಭಯಾನಕ

Keelback snake india : ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (WII) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿರುವ ಎರಡು ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಕಿಲ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾವುಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಡುಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿವೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 28, 2026, 04:44 PM IST
Trending Photos

camera icon6
Snake intresting facts : ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾವುಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಹಾವುಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಾವು ಎಂದರೆ ಭಯವಿರುವುದು ಸಹಜ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಟ್ಟು ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 60 ಜಾತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದವು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಕಿಲ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾವುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಂತಹ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಇವು ಮಿಜೋರಾಂನ ನ್ಗೆಗ್ಪುಯಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಮ್‌ಡಾಫಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಂತಹ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ಕಿಲ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಭೇದದ ಈ ಹಾವುಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಹಾವುಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಆಸುಪಾಸಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು.

ಈ ಕಿಲ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾವುಗಳ ದೈಹಿಕ ರಚನೆಯು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇವು ತಿಳಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಉದ್ದನೆಯ ಗೆರೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಹಾವುಗಳ ಚರ್ಮವು ನಯವಾಗಿರದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒರಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು 'ಕಿಲ್‌ಬ್ಯಾಕ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾವುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ 'ಛದ್ಮವೇಶ' (Camouflage) ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇವುಗಳ ಚರ್ಮವು ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಾವು ವಾಸಿಸುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇವು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಇವುಗಳಿಗೆ ಈ ಗುಣವು ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಇವು ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

WIIKeelback snakeRare breed of snakeSnake Factssnake found

Trending News