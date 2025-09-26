Viral News : ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾಯಿಯಾಗುವುದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅದು ವಿಷಾದವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯ ದಾನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದಳು. ಕೊನೆಗೂ ಒರ್ವ ದಾನಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಈ ಮಹಿಳೆ ಹೆಸರು ಲಾರಾ ಕೋಲ್ಡ್ಮನ್, ಈಕೆಗೆ ಕೇವಲ 33 ವರ್ಷ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಪಡೆದ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಾರಾ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಹೊಂದಿದ್ದ ಲಾರಾ ಅವನಿಗೆ ಒರ್ವ ಸಹೋದರನ್ನು ನೀಡುವ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗಂಡ 2018ರಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ IVF ನಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ವೀರ್ಯ ದಾನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
2020 ರಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಒರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೀರ್ಯದಾನಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಲಾರಾ ಪ್ರಕಾರ, ದಾನಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಆಡದೇ, ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿರಿಂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಲಾರಾ ಸ್ವಯಂ-ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಳು. ಮುಂದಿನ ಏಳು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ 3 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದಳು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜುಲೈ 2021 ರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗ ಕ್ಯಾಲಮ್ ಆಂಥೋನಿ ರಯಾನ್ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು.
ಕ್ಯಾಲಮ್ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬೆಳಕು ಎಂದು ಲಾರಾ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಹತ್ತಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದು, ಅಪಾರಯದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಯಾಲಮ್ ಆಟಿಸಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾರಾ ತನ್ನ ಮಗನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಾನಿಯ ಆನುವಂಶಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ದಾನಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.