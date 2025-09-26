English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ! ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಭಯಬಿದ್ದ ತಾಯಿ

World News : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಟ್ರೇಂಡ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 26, 2025, 05:53 PM IST
    • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.
    • ಈ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಟ್ರೇಂಡ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
    • ಕೊನೆಗೂ ಒರ್ವ ದಾನಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ! ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಭಯಬಿದ್ದ ತಾಯಿ

Viral News : ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾಯಿಯಾಗುವುದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅದು ವಿಷಾದವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಮಹಿಳೆ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯ ದಾನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದಳು. ಕೊನೆಗೂ ಒರ್ವ ದಾನಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಆಘಾತ ಕಾದಿತ್ತು.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಈ ಮಹಿಳೆ ಹೆಸರು ಲಾರಾ ಕೋಲ್ಡ್‌ಮನ್, ಈಕೆಗೆ ಕೇವಲ 33 ವರ್ಷ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಪಡೆದ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಾರಾ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಹೊಂದಿದ್ದ ಲಾರಾ ಅವನಿಗೆ ಒರ್ವ ಸಹೋದರನ್ನು ನೀಡುವ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಗಂಡ 2018ರಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ IVF ನಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲದೆ, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ವೀರ್ಯ ದಾನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮರೆಯಾದ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹಂಬಲ... ಅಮ್ಮನ ಸಮಾಧಿ ಮುಂದೆ ಕಂದಮ್ಮನ ತುಡಿತ!! ಕಟುಕನ ಮನವೂ ಕರಗುವಂತ ವಿಡಿಯೋ

2020 ರಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಒರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಆ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೀರ್ಯದಾನಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದರು. ಲಾರಾ ಪ್ರಕಾರ, ದಾನಿ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಆಡದೇ, ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿರಿಂಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದನು. ಲಾರಾ ಸ್ವಯಂ-ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಳು. ಮುಂದಿನ ಏಳು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ 3 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದಳು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜುಲೈ 2021 ರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಳು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗ ಕ್ಯಾಲಮ್ ಆಂಥೋನಿ ರಯಾನ್‌ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು.

ಕ್ಯಾಲಮ್ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಬೆಳಕು ಎಂದು ಲಾರಾ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಹತ್ತಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದು, ಅಪಾರಯದ ಭೀತಿಯಿಂದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಯಾಲಮ್‌ ಆಟಿಸಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗರ್ಭಧರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಗಂಡು ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ಲಾರಾ ತನ್ನ ಮಗನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಾನಿಯ ಆನುವಂಶಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ದಾನಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

