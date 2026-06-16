Woman marriage with Pirate Spirit: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಾನು ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಪೈರೇಟ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ!
ಈ ಮಹಿಳೆ ಅಮಾಂಡಾ ಟೀಗ್. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಮಾಂಡಾ ಹೇಳುವಂತೆ, 2012ರಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ “ಜಾಕ್” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆತ್ಮದ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಜಾಕ್ ಎಂಬಾತ ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಸಮುದ್ರ ದರೋಡೆಕೋರ (ಪೈರೇಟ್) ಆಗಿದ್ದನು ಎಂದು ಆಕೆ ನಂಬಿದ್ದಾಳೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಆತ್ಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅದು ಮಾತುಕತೆ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತಂತೆ.
ಅಮಾಂಡಾ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಕ್ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದನು. ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದು ಆಕೆಯ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕೊನೆಗೆ ವಿವಾಹದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮದುವೆ
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಮಾಂಡಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವಧುವಿನ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮದುವೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಲ್ಲ ತಜ್ಞರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನೆರವೇರಿತು ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ‘ಆತ್ಮ ಗಂಡ’ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅಮಾಂಡಾ ಹಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು?
ಆದರೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಸದಾ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದವು ಎಂದು ಅಮಾಂಡಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಗಂಡ ಅತಿಯಾದ ಅಸೂಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಇತರ ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಆಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
2019ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಾವು ಕೆಲಕಾಲ ದೂರವಾಗಿದ್ದೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಅಮಾಂಡಾ, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಸತ್ಯವೇ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯೇ?
ಅಮಾಂಡಾ ಟೀಗ್ ಅವರ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವ ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮದುವೆಯಾದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವುದು ನಿಜ.