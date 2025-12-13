English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇಫ್ ಎಂದ ಮಹಿಳೆ.. ಕಾರಣ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಆ ಸಾಲುಗಳು!

ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇಫ್ ಎಂದ ಮಹಿಳೆ.. ಕಾರಣ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಆ ಸಾಲುಗಳು!

woman on Bengaluru Auto driver: ರಾತ್ರಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಈಡಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತೀರಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 13, 2025, 11:02 AM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ
  • ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇಫ್ ಎಂದ ಮಹಿಳೆ.. ಕಾರಣ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಆ ಸಾಲುಗಳು!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ಯಾಬ್‌, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸಹ ಪುಂಡಪೋಕರಿಗಳಂತೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ.. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಅತಿತ್ವಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು.. 

ಹೌದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ.. ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಮಹಿಳೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

littlebengalurustories ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದು, ಆ ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಆಟೋದ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದದ್ದಾರೆ. ʼನಾನೂ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ.. ಅಣ್ಣ.. ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿʼ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಮಹಿಳೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ.. ʼಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.. ಆಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರಳಿವು.. ಇದನ್ನು ಓದಿ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡಿತು.. ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡಬಹುದು ಎಂದೆನಿಸಿತುʼ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.. 

ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀವ್ಸ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿದಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ.. ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಿಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು.. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.. 
 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

BengaluruBengaluru womanAuto driverPoster in autoBengaluru is safe for girls

