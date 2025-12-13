ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇಫ್ ಎಂದ ಮಹಿಳೆ.. ಕಾರಣ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಆ ಸಾಲುಗಳು!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ಯಾಬ್, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಸಹ ಪುಂಡಪೋಕರಿಗಳಂತೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ.. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಮಾನವೀಯತೆ ಅತಿತ್ವಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳು..
ಹೌದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ.. ಇದನ್ನು ಓದಿದ ಮಹಿಳೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
littlebengalurustories ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದು, ಆ ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಆಟೋದ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದದ್ದಾರೆ. ʼನಾನೂ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ.. ಅಣ್ಣ.. ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿʼ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಮಹಿಳೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಜೊತೆಗೆ.. ʼಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.. ಆಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರಳಿವು.. ಇದನ್ನು ಓದಿ ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡಿತು.. ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡಬಹುದು ಎಂದೆನಿಸಿತುʼ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು..
ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿದಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ.. ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಿಟಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು.. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ..