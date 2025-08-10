English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕಾಡು ಚಿರತೆಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Leopard Rakhi : ಪ್ರತಿದಿನ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲೀಪ್‌ಗಳ ಪೈಕಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಚಿರತೆಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ..? ಏನು ಇದರ ಹಿಂದಿ ಅಸಲಿಕತೆ.. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 10, 2025, 07:12 PM IST
    • ಪ್ರತಿದಿನ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
    • ಈ ಪೈಕಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಚಿರತೆಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ವೀಡಿಯೊ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.
    • ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಹ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ಅಚರಿಸಿದರು.

ಕಾಡು ಚಿರತೆಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Raksha Bandhan viral video : ನಿನ್ನೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 09, 2025) ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಾಖಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಖಿಯ ದಿನದಂದು ನಡೆದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.  ಈ ಪೈಕಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಚಿರತೆಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ವೀಡಿಯೊ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ನಟರು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಹ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ಅಚರಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ..!? ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತೆ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಪೊದೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದರ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಚಿರತೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಮುಗಿಸುವವರೆಗೂ ಚಿರತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

Rakhi FestivalViral video indiaLeopard RakhiWoman ties Rakhi to leopard

