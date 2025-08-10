ಕಾಡು ಚಿರತೆಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Raksha Bandhan viral video : ನಿನ್ನೆ (ಆಗಸ್ಟ್ 09, 2025) ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ರಾಖಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಖಿಯ ದಿನದಂದು ನಡೆದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಚಿರತೆಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ವೀಡಿಯೊ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಹೋದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ನಟರು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಹ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರದಿಂದ ಅಚರಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಪೊದೆಯ ಬಳಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅದರ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಚಿರತೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವುದನ್ನು ಮುಗಿಸುವವರೆಗೂ ಚಿರತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.