ಹಾವಿನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ.. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ವೈದ್ಯ ಲೋಕವೇ ಶಾಕ್‌

Women Snake Viral News: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಛತ್ತರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹಾವಿನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಛತ್ತರ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಈ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಾವಿನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹಾವುಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಂಕಿ ಅಹಿರ್ವಾರ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತಾನು ಮರಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈದ್ಯರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ .. ಸತ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು.ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಖಜುರಾಹೊ ಪ್ರದೇಶದ ಮೌಮಾಸಾನಿಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದು ಭೀತಿ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಹಲ್ಕೆ ಅಹಿರ್ವಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿಂಕಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಎರಡು ಮರಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಮರಿ ಹಾವುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಟ್ಟಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನಂತರ ರಿಂಕಿಯನ್ನು ರಾಜನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಎಂಒ ಡಾ. ಅವಧೇಶ್ ಚತುರ್ವೇದಿ, "ರಿಂಕಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರು. ನಂತರ, ಅವರು ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮರಿ ಹಾವುಗಳು ಎಂದು ಅವಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರಕ್ತ ಹೀರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಅವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಾರಗಳಂತೆ ಅಥವಾ ಉದ್ದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಹಾವಿನಂತಹ ದಾರಗಳು ಕರಗಿದವು. ಮಹಿಳೆಯೂ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಛತ್ತರ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾನವರು ಹಾವುಗಳಂತಹ ಸರೀಸೃಪಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವುದು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದರು.
