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Gold: ಗೋಡೆ ಕೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ! ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Gold Treasure: ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಣ (Money) ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಾಗೋದು, ಅಚ್ಛರಿಯಾಗೋದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಹೋದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 15, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:50 PM IST
Gold: ಗೋಡೆ ಕೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ! ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

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Prajwal B

Prajwal B

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