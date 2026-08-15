/Gold: ಗೋಡೆ ಕೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ! ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Gold Discovery Belgium: ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಣ (Money) ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಾಗೋದು, ಅಚ್ಛರಿಯಾಗೋದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮನೆ ರಿಪೇರಿ ಹೋದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು, ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ (Belgium) ಪೂರ್ವ ಫ್ಲಾಂಡರ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಮನೆಯೊಂದರ ಕೆಲಸ ಆಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಮನೆಯ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೂ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಂದಿನಂತರ ಗೋಡೆ ಕೊರೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗೋಡೆಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹಳದಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದರು, ಆದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊರೆಯುವಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು (Treasure) ಸಿಕ್ಕಿದೆ..
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 18 ವರ್ಷದ ಕೋಬ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 1 ಯೂರೋ ನಾಣ್ಯಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಂಡರು.. ಅಲ್ಲದೆ ಅದೊಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ನಿಧಿ ಜಾಗ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು.
ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆ!
ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕೆಲಸದ ಭರವೂ ಜೋರಾಯಿತು. ಪೈಪ್ ಹಾಕಲು ಬಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳು, ಅಂದರ ಸರಿಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಚ್ಛರಿಯೆಂದರೆ, ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 18 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಇದ್ದನು.
ಇನ್ನು 18 ವರ್ಷದ ಕೋಬ್, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ VRT ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, "ಮೊದಲಿಗೆ, ಅವು 1 ಯೂರೋ ನಾಣ್ಯಗಳು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ನಾವು ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು."
ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆ, ಮಾಲೀಕರು ನಾಪತ್ತೆ
ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾದ ಆಸ್ತಿ, ಡೆಂಡರ್ಮೊಂಡೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ CAW Oost-Vlaanderen ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೀರ್ಟ್ ಹಿಲ್ಲೆರ್ಟ್, ಆ ಕುರಿತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪತ್ತೆಯಾದ ಚಿನ್ನವು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 1,823 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಲೀಕರು ಮುಂದೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ರಹಸ್ಯ ಸಾಬೀತಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು.
ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸರು
ನಿಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ನಿಧಿ ಹುಡುಕಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳದಂತೆಯೂ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಯಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.