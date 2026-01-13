English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ಮಹಿಳೆಯರ ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ.. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಮಹಿಳೆಯರ ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ.. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಏನಿದ್ದರು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದು ಅವರವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾರೀ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 13, 2026, 07:50 PM IST
  • ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹೈಹೀಲ್ಸ್‌ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
  • ಇಟಲಿಯ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದು
  • ಆಂಟೋನಿಯೊ ವಿಯೆಟ್ರಿ ಈ ಹೈಹೀಲ್ಸ್‌ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದರು

ಮಹಿಳೆಯರ ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ.. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂತಹ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ದಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ನಾವು ಊಹಿಸದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಹೈಹೀಲ್ಸ್‌ ಚಪ್ಪಲಿ 180 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?.

ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಹೈಹೀಲ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ದುಬೈನ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಆಂಟೋನಿಯೊ ವಿಯೆಟ್ರಿ ಎನ್ನುವರು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರು. MIDE (ಮೇಡ್‌ ಇನ್‌ ಇಟಲಿ, ಡಿಸೈನ್ಡ್‌ ಇನ್‌ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌) ಫ್ಯಾಶನ್‌ ವೀಕ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಫ್ಯಾಶನ್‌ ಡಿಸೈನರ್‌ ಆಂಟೋನಿಯೊ ವಿಯೆಟ್ರಿ ಮೂನ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಶೂಗಳ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಇವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಹೈಹೀಲ್ಸ್‌ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಫ್ಯಾಶನ್‌ ಡಿಸೈನರ್‌ ಆಂಟೋನಿಯೊ, ಇವುಗಳ ಹೀಲ್ಸ್‌ (ಹಿಂಭಾಗ) ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 30 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಮೆಟೆರಿಟೆ ಡೇಟೆಡ್‌ (ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಯ)ನ 1576 ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಸ್ಟಲಿ ಹೀಲ್ಸ್‌ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ 1,80,50,29,716 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. 

ಆಂಟೋನಿಯೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ 2017ರಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಶೂಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ದುಬೈನ ಬುರ್ಜ್‌ ಖಲೀಫಾಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಮೂಲಕ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಸ್ಮಯ.. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಆಕಾಶ, ಇದರ ಹಿಂದಿದೆಯಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ?

ಇನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇಟಲಿಯ ಫ್ಯಾಶನ್‌ ಡಿಸೈನರ್‌ ಆಂಟೋನಿಯೊ ವಿಯೆಟ್ರಿ ಅವರು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶೂಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ನಾನೇ, ಇಟಲಿಯ ಟುರಿನ್‌ ನಗರದಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ನಗರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಂಬರ್‌- 1 ಸ್ಥಾನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ರೆಡಿಯಾದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ICC Ranking ಟಾಪ್‌ ಪ್ಲೇಸ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಇವರೇ!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

