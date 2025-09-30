ಇಷ್ಟೇ ಗುರು ಜೀವನ, ಸಾವು ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು..! 19 ರ ಯುವತಿಯ ಜೀವ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ತು.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Garba dance viral : ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗಾ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಯುವಕರು ಗಾರ್ಬಾದ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದೆ, ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ರೋಗಗಳು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಬಾ ಆಡುವಾಗ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಖಾರ್ಗೋನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಖಾರ್ಗೋನ್ನ ಭಿಕನ್ಗಾಂವ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಲಾಸಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾ ಪಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಗರ್ಬಾ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಜನರು ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೋನಮ್ ತರುಣಿ ತನ್ನ ಪತಿ ಕೃಷ್ಣಪಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗರ್ಬಾ ನುಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು.
#WATCH | 19-Year-Old Married Woman Suffers Heart Attack While Performing Garba In MP's Khandwa#MadhyaPradesh #MPNews pic.twitter.com/Jvz7NQcetM
— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) September 29, 2025
ಸೋನಮ್ಗೆ ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ "ಮೇರೆ ಧೋಲ್ನಾ" ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನೃತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಾಡಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಅವಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಗೆ, ಆಕೆಯ ಪತಿ ಕೃಷ್ಣಪಾಲ್ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಧಾವಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆದಾಗ, ಅವರು ಸೋನಂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ಹೃದಯಾಘಾತ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋನಂ ತೆಮ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ಅವರು ಪಲಾಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಮೇ 1 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ನವವಿವಾಹಿತರಾಗಿ, ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗರ್ಬಾ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವಿಧಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ.