ಎಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ ನಾಗಪ್ಪನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಯುವತಿ! ಈ ಹುಡುಗಿ ಗುಂಡಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಗಟ್ಟಿ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

21 Feet King Cobra Viral Video: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಎದೆ ಝಲ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು 21 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾದ ವಿಡಿಯೋ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವು ಎಂದರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನೋಡಲು ಮುಂದೆ ಹೋದರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಮೈಲಿ ದೂರ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನೇ ಸುಳ್ಳು ಎನಿಸುವಂತಿದ್ದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಿರುವ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಸುಮಾರು 21 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಎಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬೆಕ್ಕು vs ಹಾವು..! ರೋಚಕ ಕಾಳಗ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನ್ನುತ್ತೆ
ದೈತ್ಯ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಎಡೆ ಎತ್ತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಂಜದ ಯುವತಿ ಮೊದಲು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಹಾವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು.. ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ 21 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ನಾಗರಹಾವಿನ ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
21 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ನಾಗಪ್ಪನನ್ನು ಯುವತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ...
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Viral Video: ಮೀನಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ! ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದು.. ನೀವೇ ನೋಡಿ..
ಹಾವುಗಳ ರಾಜ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುವ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಯುವತಿ ಬಾರಿ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಛಲಬಿಡದೆ ದೈತ್ಯ ನಾಗರಹಾವನ್ನು ಬರಿಗೈಯಿಂದಲೇ ಹಿಡಿದ ಯುವತಿ ಸಾಹಸ ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾವಿರಾರು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.