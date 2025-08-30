ಯಾರೋ ಇವನು.. ಲವರ್‌ ಕಾಲ್‌ ರಿಸೀವ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗಾ ಮಾಡೋದು..! ಅಣ್ಣಾ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral News : ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಹೀಗೆ ಇದರ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾರ್‌ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಠ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉದಾರಹಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ, ಲವರ್‌ ಕಾಲ್‌ ರಿಸೀವ್‌ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಗಲ್‌ ಪ್ರೇಮಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯೇ ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೋರಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 30, 2025, 08:48 PM IST
    • ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಹೀಗೆ ಇದರ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಯಾರ್‌ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ
    • ಪಾಗಲ್‌ ಪ್ರೇಮಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯೇ ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು..
    • ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಕರೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಯುವಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನು..?

Trending video : ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಕರೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 

ಹೌದು.. ಆಗಾಗ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಾಟಕವಾಡುವ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಈ ಪೈ ಇದೀಗ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಂಡ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೇಗುಲದ ಸೇವಕನನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ಯುವಕರು..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವತಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪೋನ್‌ ಮಾಡಿದರೂ ಆಕೆಯ ಫೋನ್ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಪಾಗಲ್‌ ಪ್ರೇಮಿ ಆಕೆಯ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಯಿತು. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಆ ಯುವಕ ದೊಡ್ಡ ಇಕ್ಕಳ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. 

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ,  ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ದೂರು ಸಹ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾತ್ರ ಸೈಯಾರಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮೂಲಕ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

