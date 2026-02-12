US Iran Tensions: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವರದಿಗಳು ಯುದ್ಧ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೈನಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕತಾರ್ನ ಅಲ್ ಉದೈದ್ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ RC-135, C-130 ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್, KC-135 ಸ್ಟ್ರಾಟೋಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಾಗೂ C-17 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ಮುವಾಫಕ್ ನವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ F-15E ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಗಲ್, A-10 ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು, C-130 ಹಾಗೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ EA-18G ಗ್ರೋಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಕೂಡ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, “ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳೇ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸೈನಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಯಾವ ದೇಶ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.