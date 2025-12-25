English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಇದೆಂಥಾ ದುಸ್ಥಿತಿ!

ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಇದೆಂಥಾ ದುಸ್ಥಿತಿ!

 Pakistan sells PIA: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 25, 2025, 09:27 AM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ (PIA) ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ.. ಭಾರತದ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ಗೆ ಇದೆಂಥಾ ದುಸ್ಥಿತಿ!

Pakistan International Airlines privatisation: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ (PIA) ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 135 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 4300 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಜಿಯೋ, ಏರ್‌ಟೆಲ್, ವಿಐ ಅಲ್ಲ.. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಯಾವ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..  

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ PIA ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದುರುಪಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಹಬೀಬ್ ಗ್ರೂಪ್, ಲಕ್ಕಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿ ಏರ್‌ಬ್ಲೂ ಪಿಐಎ ಖರೀದಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರಿಫ್ ಹಬೀಬ್ ಅವರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗುಂಪು ದೊಡ್ಡ ಬಿಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಿಐಎ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಜಿಯೋ, ಏರ್‌ಟೆಲ್, ವಿಐ ಅಲ್ಲ.. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಯಾವ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ? ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..  

PIA ಖರೀದಿಸಿದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗುಂಪಿನ ಮಾಲೀಕರು ಆರಿಫ್ ಹಬೀಬ್. ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ. ಅವರು ಬಹು-ವಲಯ ಗುಂಪಿನ ಆರಿಫ್ ಹಬೀಬ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗುಂಪು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಹಣಕಾಸು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಿಐಎ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಆರಿಫ್ ಹಬೀಬ್ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಿಫ್ ಹಬೀಬ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಚಹಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಬಂಟ್ವಾ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ, ಹಬೀಬ್ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

