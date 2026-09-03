/ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯ ಧ್ವಂಸ!

India Condemns Temple Demolition in Pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಳೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನರೋವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 100ರಿಂದ 125 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯದ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಡಳಿತದ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಂದು ದೇವಾಲಯ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಡವಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಆರೋಪವನ್ನ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದ ದೇವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ವಾದಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ನಿಖರ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
100 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಳೆಯ ದೇವಾಲಯ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನರೋವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಾಹೋರ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಾಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವಿತ್ತು. ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 100ರಿಂದ 125 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೀಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ದೇವಾಲಯ ಕೆಡವಿದ್ದು ಏಕೆ?
ದೇವಾಲಯದ ಧ್ವಂಸದ ನಿಖರ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಂದೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾಲಯದ ಜಾಗವನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮದರಸಾ ಪ್ರದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಕೆಡವಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಗುಂಪು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಹದ ಭಾಗಗಳು, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪಗಳು ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಬೇಕಿವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದವೇನು?
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ Evacuee Trust Property Board (ETPB) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಯಾರೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಡವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡ ಬಹಳ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಮಳೆಯಯಿಂದ ಅದು ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾದವಾಗಿದೆ. ETPB ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾಲಯ 100ರಿಂದ 125 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಜಾಗವನ್ನ ಮದರಸಾಕ್ಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗವನ್ನ ಮದರಸಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದರಸಾ ಜಾಗದ ಗುತ್ತಿಗೆಗೂ ವಿವಾದ
ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗವನ್ನ ಮದರಸಾಕ್ಕಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವೂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸೀಲ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶವೂ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಆದೇಶವನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ದೇವಾಲಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿವೆ.
ಭಾರತದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನರೋವಾಲ್ನ ಸಿರಾಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿರುವ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂತಾ ಭಾರತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಭಾರತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ದೇವಾಲಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹ
ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಆರಾಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲ; ಅವು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಈ ಘಟನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ದೇವಾಲಯದ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ಮದರಸಾ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆ, ತೆರವು ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನರೋವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಳೆಯ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದ ಧ್ವಂಸ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಧ್ವಂಸದ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ವಾದಗಳ ನಡುವಿನ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲು ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆಯೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.