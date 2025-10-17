English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2025 ಏನೂ ಅಲ್ಲ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಜರಗುತ್ತವೆಯಂತೆ ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು! ಸತ್ಯವಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಗಾವಿಲ್ಲ

2025 ಏನೂ ಅಲ್ಲ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಜರಗುತ್ತವೆಯಂತೆ ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು! ಸತ್ಯವಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಗಾವಿಲ್ಲ

Baba Vanga 2026 Prediction : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2025 ರಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 17, 2025, 11:34 AM IST
    • ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2025 ರಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು
    • ಈಗ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ..
    • 2025 ಯುದ್ಧ, ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

2026 Year Prediction : 2025ನೇ ವರ್ಷವು ಯುದ್ಧಗಳು, ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ನಾವು 2026ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು, ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು, ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಣಯಗಳು... ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯವೂ ಇದೆ. ಈಗ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಈ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ವಾಂಜೆಲಿಯಾ ಪಾಂಡೇವಾ ಡಿಮಿಟ್ರೋವಾ. ಅವರು ಜನವರಿ 31, 1911 ರಂದು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು 12 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಅವರಿಗೆ ದೈವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು, ಅವರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್‌ನಟಿಯಾದ ಬೆಡಗಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ವಿವಾಹವಾದ ಸುಂದರಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇನು ಗೊತ್ತಾ..?

ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು 2025 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಅವುಗಳು ಜರುಗಿವೆ. ಈಗ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ, ಇದು ನಗದು ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

