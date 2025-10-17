2025 ಏನೂ ಅಲ್ಲ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಜರಗುತ್ತವೆಯಂತೆ ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು! ಸತ್ಯವಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಳಿಗಾವಿಲ್ಲ

2026 Year Prediction : 2025ನೇ ವರ್ಷವು ಯುದ್ಧಗಳು, ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ನಾವು 2026ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು, ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು, ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಣಯಗಳು... ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯವೂ ಇದೆ. ಈಗ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಈ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ವಾಂಜೆಲಿಯಾ ಪಾಂಡೇವಾ ಡಿಮಿಟ್ರೋವಾ. ಅವರು ಜನವರಿ 31, 1911 ರಂದು ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು 12 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಅವರಿಗೆ ದೈವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು, ಅವರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅನೇಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದವು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು 2025 ರ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಅವುಗಳು ಜರುಗಿವೆ. ಈಗ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ 2026 ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ, ಇದು ನಗದು ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.