ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯ..! ನಿಜವಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ

Baba vanga prediction 2026 : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ.. 'ಬಾಲ್ಕನ್ಸ್ನ ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್' ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ.. ಕುರುಡರಾಗಿದ್ದೂ ಸಹ ಇವರು ನುಡಿದ ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಡಯಾನಾ ಸಾವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ಕುರಿತ ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ ಹೇಗಿರಲಿದೆ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಏನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.? ಅಂತ. ಹೌದು.. ಬಹುಷಃ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ..? ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ 3ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ : ಇದು ವಂಗಾ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು ಚೀನಾ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವಿನ ನೇರ ಮುಖಾಮುಖಿಯೂ ಸೇರಿವೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ : ಇದು 2026 ರ ಮತ್ತೊಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಭಯಾನಕ ಭೂಕಂಪಗಳು, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮುನ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.. ಈ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಜೀವರಾಶಿಗೆ ಆಘಾದ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ : ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ಅಂದ್ರೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಾನವರು ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಗಳ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ, ಚಿಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್-ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ATLAS) ದೂರದರ್ಶಕವು ಜುಲೈ 1, 2025 ರಂದು ಅಂತರತಾರಾ ವಸ್ತುವಾದ 3I/ATLAS ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿತು ಮತ್ತು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಲುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತಾಗಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು : ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸಂಭವಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇದೀಗ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ..