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China Fire: ಚೀನಾ ಶೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ; 28 ಮಂದಿ ಸಾ*ವು

China shoe factory: ಚೀನಾದ ಫುಜಿಯಾನ್‌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಜಿನ್‌ ಜಿಯಾಂಗ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ (ಜು.9) ರಂದು ಶೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರೀ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 28 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೀನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 10, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:56 AM IST
China Fire: ಚೀನಾ ಶೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ; 28 ಮಂದಿ ಸಾ*ವು
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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