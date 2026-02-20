ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯೂ ಬೆಳೆಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು 3,000 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ನಗರ! ಶುದ್ದ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿನ್ನೂ ಕೊರತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ

Ancient gold city : ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈಜಿಪ್ತ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 3,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯ ನಗರವನ್ನು ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅದ್ಭುತ ಪತ್ತೆ Jabal Sukari (ಸುಕಾರಿ ಪರ್ವತ) ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಪೂರ್ವ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಚಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಬಂಡೆ ಒಡೆಯುವ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಈ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯೂ ಬೆಳೆಯದ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಗ್ರ ಚಿನ್ನದ ನಗರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.