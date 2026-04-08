English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
ಇರಾನ್‌ಗೆ ಆಯುಧ ನೀಡಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ 50% ತೆರಿಗೆ! ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಂಬ್‌ ಹಾಕಿದ ಟ್ರಂಪ್!!

ಇನ್ಮುಂದೆ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕ 50% ಟ್ಯಾರಿಫ್ (ತೆರಿಗೆ) ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 8, 2026, 06:48 PM IST
  • ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್
  • ಇರಾನ್‌ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ದೇಶಕ್ಕೆ 50% ಟ್ಯಾರಿಫ್
  • ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ (Trade War) ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

Trending Photos

USA tariff on Iran supporters: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ 14 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್‌ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್‌ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ದೊರೆತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಇರಾನ್ ಅನ್ನ ಭೂಪಟದಿಂದಲೇ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್‌ ಗುಡುಗಿದ್ದರು. ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ದಾಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್‌ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಠಾತ್‌ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇರಾನ್‌ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ 50% ಟ್ಯಾರಿಫ್!

‌ಇರಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ 2 ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕ 50% ಟ್ಯಾರಿಫ್ (ತೆರಿಗೆ) ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾವನ್ನು ಪಾಕ್ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ರುಥ್‌ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್‌, ಇರಾನ್‌ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ʼಈ ನಿರ್ಧಾರ “ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಲ್ಲ”ವೆಂದು ಟ್ರಂಪ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಏಕೆ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ?

* ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
* ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಸೈನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
* ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ) ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ 
* ಈ ನೆರವನ್ನ ತಡೆಯಲು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ (Economic Pressure) ಉಪಾಯವಾಗಿ ಈ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಏನು?

ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರ ಈ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ:

* ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸರಕು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ
* ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ (Trade War) ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
* ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರಯೋಗ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Donald TrumpTariff warUS Iran tensionTrump Iran Tariff News KannadaIran weapons tariff USA

Trending News