USA tariff on Iran supporters: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ 14 ದಿನಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮ ದೊರೆತಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಇರಾನ್ ಅನ್ನ ಭೂಪಟದಿಂದಲೇ ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಗುಡುಗಿದ್ದರು. ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ದಾಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಎಂದು ಇರಾನ್ಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಠಾತ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ 50% ಟ್ಯಾರಿಫ್!
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ 2 ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕ 50% ಟ್ಯಾರಿಫ್ (ತೆರಿಗೆ) ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಟ್ರುಥ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಇರಾನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ʼಈ ನಿರ್ಧಾರ “ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಲ್ಲ”ವೆಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕೆ ಈ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ?
* ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
* ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಸೈನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
* ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ) ಇರಾನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ
* ಈ ನೆರವನ್ನ ತಡೆಯಲು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ (Economic Pressure) ಉಪಾಯವಾಗಿ ಈ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಏನು?
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ:
* ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸರಕು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಲಿದೆ
* ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧ (Trade War) ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
* ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ
