ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 6.3 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ಏಳು ಜನರ ಮೃತ್ಯು, 150ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

Afghanistan Earthquake: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಜರ್-ಎ-ಶರೀಫ್ ಸಮೀಪ ಸೋಮವಾರ (ನ.03) 6.3ತೀವ್ರತೆಯ ಭಾರೀ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಈ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಯುಎಸ್ಜಿಎಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿರುವ 6.3ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಮಜಾರ್-ಎ-ಶರೀಫ್ ನಗರದ ಬಳಿ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (17 ಮೈಲುಗಳು) ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ 420 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (260 ಮೈಲುಗಳು) ದೂರದವರೆಗೆ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಭೂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಮಜರ್-ಎ-ಶರೀಫ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಕುಸಿಯುವ ಭಯದಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಓಡಿಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಎಎಫ್ಪಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 6.0ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನೇ ನಾಶಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪ್ರಾಣಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಯುರೇಷಿಯನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಸಂಧಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಕುಶ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುದರಿಂದ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ವೇಳೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಜೈಶ್ ಹೊಸ ಕುತಂತ್ರ! ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ..! ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ...!