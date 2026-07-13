/ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್: 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 16 ಹೊಸ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್!

ನವದೆಹಲಿ: ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಬೃಹತ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಡಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನೌಕಾಪಡೆಯು ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 16 ಹೊಸ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 15C, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 17B ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 18A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿಧ್ವಂಸಕಗಳು ರಹಸ್ಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನೌಕಾಪಡೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾದ 'ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ಸ್' ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ
ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತನ್ನ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಹಡಗುಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜಿಬೌಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ನೌಕಾ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗ್ವಾದರ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹಂಬಂಟೋಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಶೇ. 95 ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಆಮದು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮೂರು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-15C (₹50,000 ಕೋಟಿ): ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರಾಡಾರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ನಿಖರ ದಾಳಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ-ವರ್ಗದ ವಿಧ್ವಂಸಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕವಾಗಿರಲಿವೆ.
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-17B (₹40,000 ಕೋಟಿ): ಶತ್ರುಗಳ ರಾಡಾರ್ಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ವಂಚಿಸುವ 'ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ' ಹೊಂದಿರುವ 6 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫ್ರಿಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ತಲಾ ಮೂರು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಮಜಗಾನ್ ಡಾಕ್ ಶಿಪ್ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MDL) ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ರೀಚ್ ಶಿಪ್ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ (GRSE) ನಿರ್ಮಿಸಲಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್-18A (ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ): ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 14,000 ದಿಂದ 15,000 ಟನ್ ತೂಕದ 6 ಬೃಹತ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಲಿವೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಸದ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಮಿತಿ ಹೀಗಿದೆ:
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 15C: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದೊಳಗೆ RFP (Request for Proposal) ಬಿಡುಗಡೆ, 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ.
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 17B: ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ RFP ಬಿಡುಗಡೆ, 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಶುರು.
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 18A: ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ RFP ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್:
ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇವಲ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೇ ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ರಂಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈ 16 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭದ್ರತಾ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಚೀನಾದ ಯಾವುದೇ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲು ಭಾರತ ಸಜ್ಜಾಗಲಿದೆ.