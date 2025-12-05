'ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ': ಭಾರತದ ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಶ್ಲಾಘನೆ

ಬೀಜಿಂಗ್: ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.
ಈ ಭೇಟಿಯು ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧವು ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗದ, ಅಚಲವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ ಸಹಕಾರವೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಲಿ ಹೈಡಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. “ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿವೆ.ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸ್ವಾಯತ್ತ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳು ಹೇರಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ.”ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧವು ಕೇವಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಉಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಿಕ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನಿಯೋಗವು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಸುಂಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೊಸ ವರದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಡ್ (ಅಮೆರಿಕ, ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.ಪುಟಿನ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯೋಗದ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಘೋಷಣೆಯು ಭಾರತದ ಬಹುಮುಖೀ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈತ್ರಿ ಎಂದಿಗೂ ತಾಟಸ್ಥೀಕರಣಕ್ಕೊಳಪಡದ ಭಾರತವು, ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಶಕ್ತಿಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.