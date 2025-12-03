ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿನ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ..! ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸ..!

ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7 ರಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರುತ್ತಿರಿ,ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿವೆ.ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಕಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು ಫೇಬರ್ಜ್ ವಿಂಟರ್ ಎಗ್, ಇದು ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಿನ ಈ ಚಳಿಗಾಲದ ಮೊಟ್ಟೆಯು ಗಾಜಿನಂತೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಾಕ್ ಸ್ಫಟಿಕದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಇದು ಸುಮಾರು 4,500 ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.ಈಗ ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಈ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿ.ಈ ಬುಟ್ಟಿಯು ಅಮೂಲ್ಯ ಹರಳುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ,ಆದರೆ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆಯ ಹೂವುಗಳು ವಸಂತಕಾಲದ ಆಗಮನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು 'ಚಳಿಗಾಲದ ಮೊಟ್ಟೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಚಳಿಗಾಲದಿಂದ ವಸಂತಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಕರ್ತೃ
1913 ರಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದ ತ್ಸಾರ್ ನಿಕೋಲಸ್ II ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಮಾರಿಯಾ ಫಿಯೊಡೊರೊವ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಈಸ್ಟರ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದರು.ಇದನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಮಹಿಳಾ ವಿನ್ಯಾಸಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅಲ್ಮಾ ಪೈಹ್ಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು,ಅವರು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಬರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು.ಈಗ ಅಲ್ಮಾ ತಯಾರಿಸಿದ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಮನೆತನದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ.
ಫ್ಯಾಬೆರ್ಜ್ ಕಂಪನಿಯು ತ್ಸಾರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು.1917 ರ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ರೊಮಾನೋವ್ ರಾಜವಂಶವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಲಂಡನ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ಕೇವಲ £450 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇಂದು ಈ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿಂಟರ್ ಎಗ್ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು.ಅದು 1994 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಅದು $5.6 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ, ನಂತರ 2002 ರಲ್ಲಿ $9.6 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮತ್ತು 2007 ರಲ್ಲಿ $18.5 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಈಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.