ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ..! ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ...!

ಲಂಡನ್: ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ EU-ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. EU-ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಬಲವಾದ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.ಸುಂಕದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿರುವ US ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಇದು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮೂಲದ ಮಂಡಳಿಯು 27 ಸದಸ್ಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಗುಂಪಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ-ಇಯು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು (ಎಫ್ಟಿಎ) ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡಿವೆ. ಈ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಇಯು-ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುವ ಅದರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸಂವಹನ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸ್ಥಿರತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಭದ್ರತೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಸಂಪರ್ಕ, ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮತೋಲಿತ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ EU ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಂಡಳಿ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದ ಕಡೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಯುದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.