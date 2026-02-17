ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭ: ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ

ಢಾಕಾ: ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಎನ್ಪಿ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಪಕ್ಷ) ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಎನ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಎನ್ಪಿ 209 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಅದರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಪಾಲುದಾರರು ಕೇವಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 50 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 25 ಸಚಿವರು ಮತ್ತು 24 ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಅವರು ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು.
Photos from the swearing-in ceremony of Bangladesh PM Tarique Rahman. Lok Sabha Speaker Om Birla represented India at the ceremony. He also handed PM Narendra Modi's invitation to PM Tarique Rahman for a visit to India.
ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ಸಚಿವರು:
AZM ಜಾಹಿದ್ ಹೊಸೈನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಅವಲ್ ಮಿಂಟು, ಮಿಜಾನೂರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮಿನು, ಅರಿಫುಲ್ ಹಕ್ ಚೌಧರಿ, ಜಹೀರ್ ಉದ್ದೀನ್ ಸ್ವಪನ್, ಎಂಡಿ. ಅಸಾದುಜ್ಜಮಾನ್, ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ರಬಿಯುಲ್ ಆಲಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು.ಅನಿಂದ್ಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಮಿತ್, ಶಾಮಾ ಒಬೈದ್ ಇಸ್ಲಾಂ, ಸುಲ್ತಾನ್ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ತುಕು, ಇಶ್ರಾಕ್ ಹುಸೇನ್, ಜೊನೈದ್ ಸಾಕಿ ಮತ್ತು ನೂರುಲ್ ಹಕ್ ಪ್ರಮುಖರು.ನೂತನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರಿಗೂ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ನಾಯಕ ನಿತೈ ರಾಯ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ನಾಯಕ ದಿಪೇನ್ ದಿವಾನ್ ಚಕ್ಮಾ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಜುಲೈ ಚಾರ್ಟರ್' ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಬಿಎನ್ಪಿ
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಡೆಯೊಂದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ.ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಎನ್ಪಿ ಸಂಸದರು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಜುಲೈ ಚಾರ್ಟರ್' ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸದರು ಮೊದಲು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಬಿಎನ್ಪಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.