  ಭಾರತೀಯ ಜಲ ಗಡಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಸುಳಿದ ಪಾಕ್ ಹಡಗು..! ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಭಾರತೀಯ ಜಲ ಗಡಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಸುಳಿದ ಪಾಕ್ ಹಡಗು..! ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ AL-MADINA ಹೆಸರಿನ ದೋಣಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಐಸಿಜಿ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಹಡಗನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 17, 2026, 12:56 PM IST
  • ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಮ್ಮಟ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಲ್-ಮದೀನಾ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 09 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
  • ಐಸಿಜಿ ಶಿಪ್ ದೋಣಿಯನ್ನು ಪೋರ್ಬಂದರ್‌ಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಜಲ ಗಡಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನುಸುಳಿದ ಪಾಕ್ ಹಡಗು..! ಮುಂದೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

ಮುಂಬೈ: ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ಗಡಿ ರೇಖೆಯ ಬಳಿ ಭಾರತೀಯ ನೀರಿನೊಳಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ (ICG) ಗುರುವಾರ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ AL-MADINA ಹೆಸರಿನ ದೋಣಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಐಸಿಜಿ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ಹಡಗನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂಬತ್ತು ಜನರಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ICG ಹಡಗು ಪೋರಬಂದರ್ ಕಡೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಮ್ಮಟ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಲ್-ಮದೀನಾ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 09 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಐಸಿಜಿ ಶಿಪ್ ದೋಣಿಯನ್ನು ಈಗ ಶೋಧ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಪೋರ್ಬಂದರ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

In a swift and precise night operation, an @IndiaCoastGuard Ship whilst on patrol in #Arabian sea sighted a #Pakistani Fishing Boat inside #Indian waters near the International Maritime Boundary Line on 14 Jan 26. On being challenged, the boat attempted to flee towards Pakistan… pic.twitter.com/DEz1aPBOed

— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) January 15, 2026

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ 11 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ ವಾಲಿ ಎಂಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಜಖೌ ಬಳಿಯ ಭಾರತೀಯ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಎನ್‌ಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ (ಇಇಝಡ್) ಒಳಗೆ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಹಡಗಿನೊಂದಿಗೆ ಜಖೌ ಬಂದರಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು ಎಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಭಾರತವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ 22 ನೇ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಪರಮೇಶ್ ಶಿವಮಣಿ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಯೋಶಿಯೋ ಸಗುಚಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು.ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಕಡಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

