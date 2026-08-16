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ಮನೆ ನವೀಕರಣ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹99 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ನಿಧಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 18 ವರ್ಷದ ಕೋಬ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದನು.

Written ByManjunath Naragund
Published: Aug 16, 2026, 08:23 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:23 PM IST
ಮನೆ ನವೀಕರಣ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹99 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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