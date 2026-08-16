/ಮನೆ ನವೀಕರಣ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹99 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ!

ಡೆಂಡರ್ಮೊಂಡೆ (ಬೆಲ್ಜಿಯಂ): ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಈಸ್ಟ್ ಫ್ಲಾಂಡರ್ಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಡೆಂಡರ್ಮೊಂಡೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮನೆಯೊಂದನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವಾಗ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಡಲಾಗಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ಚಿನ್ನದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 9 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳು (ಅಂದಾಜು ₹99 ಕೋಟಿ) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೊಳವೆ ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಿಧಿ:
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಳಚರಂಡಿ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಅಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ನಿಧಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 18 ವರ್ಷದ ಕೋಬ್ ಎಂಬ ಬಾಲಕ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಣ್ಯಗಳಿರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾರಿಯೋ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, "ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡುವುದು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆ:
ಈ ಮನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 47,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಡೆಂಡರ್ಮೊಂಡೆಯ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೆರ್ಟ್ ಹಿಲಿಯರ್ಟ್, ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸುವುದಾಗಿ ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿನ್ನ ಹುಡುಕಬಾರದೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿಧಿಯ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಬಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಿ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು 5 ವರ್ಷಗಳ (1,823 ದಿನಗಳು) ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕರು (ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ) ಮತ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.