₹6700000 ಮೌಲ್ಯದ ಶೌಚಾಲಯ, ₹76000 ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ರಷ್, ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಪುಟಿನ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ!

ನವದೆಹಲಿ: ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪುಟಿನ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 73 ವರ್ಷದ ಪುಟಿನ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಕೇವಲ $140,000 (ಸುಮಾರು ₹1.26 ಕೋಟಿ). ಅವರು 800 ಚದರ ಅಡಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೂರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಘೋಷಿತ ಮಾಹಿತಿ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಇದಕ್ಕಿಂತ ತೀರಾ ಭಿನ್ನವೆಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪುಟಿನ್ರ ಕಂಟ್ರಿ ಕಾಟೇಜ್ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಅರಮನೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 1,90,000 ಚದರ ಅಡಿ. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು $1.4 ಬಿಲಿಯನ್ (₹12,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು). ಗ್ರೀಕ್ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು, ಕಲಾತ್ಮಕ ಛಾವಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಈಜುಕೊಳ, $850 ಬೆಲೆಯ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬ್ರಷ್, $1,250 ಬೆಲೆಯ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಅರಮನೆಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವೊಂದೇ $2 ಮಿಲಿಯನ್! ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪುಟಿನ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ 19 ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳು, 58 ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು (ಇದರಲ್ಲಿ $716 ಮಿಲಿಯನ್ ಬೆಲೆಯ “ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್” ಸೇರಿದೆ), ನೂರಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆಯವು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವರ ಖಾಸಗಿ 22 ಬೋಗಿಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಮ್, ವಯಸ್ಸಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೊಠಡಿ, ಟರ್ಕಿಶ್ ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಗುಂಡು ನಿರೋಧಕ ಬಾಗಿಲು-ಕಿಟಕಿಗಳು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಘಟಕವೂ ಇದೆ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು $74 ಮಿಲಿಯನ್.ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲ ಇಂದಿಗೂ ರಹಸ್ಯವೇ. ರಷ್ಯಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಷೇರುಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಬ್ರೌಡರ್ ಎಂಬ ಹೂಡಿಕೆಗಾರ ಪುಟಿನ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ನಾಯಕ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪುಟಿನ್ರ ಈ ವೈಭವದ ಜೀವನ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈಡುಮಾಡಿದೆ.