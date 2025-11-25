ಇಥಿಯೋಪಿಯದಲ್ಲಿ 10,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ..!

ಅರೇಬಿಯನ್ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಕೇವಲ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ,10,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ.ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೈಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಬೂದಿ ನೇರವಾಗಿ ಯೆಮೆನ್, ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಿಹೋಯಿತು.ಬಿಎನ್ಒ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಟೌಲೌಸ್ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬೂದಿ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರ (ವಿಎಎಸಿ) ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30 ಕ್ಕೆ (ಯುಟಿಸಿ) ದೃಢಪಡಿಸಿತು.ಈ ಬೂದಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೂದಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿವೆ.ANI ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮರು ಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾಮೆಟ್ಸ್ಕೈ ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಹೊಗೆ ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಬೂದಿ ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹರಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಈ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಬೂದಿ ಮಟ್ಟಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ AQI ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ಸ್ಫೋಟವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಬೂದಿ 45,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಲುಪಿತು.ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೂದಿ ಹಲವಾರು ಜಿಬೌಟಿ ಮತ್ತು ಯೆಮೆನ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಬೂದಿ ಓಮನ್, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಇರಾನ್-ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹರಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೂದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ 10,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿಲ್ಲ..!
ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ,ಈ ಪ್ರದೇಶ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಫಾರ್ ರಿಫ್ಟ್, ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಫೋಟಗಳ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ.ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ತಜ್ಞ ಸೈಮನ್ ಕಾರ್ನ್ ಕೂಡ ಹೊಲೊಸೀನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಕಳೆದ 10,000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ..!
ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯು 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಬೂದಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಬೃಹತ್ ಗೋಳವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ,ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮಾನವ ವಸಾಹತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿದೆ,ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯ ವರದಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಉಪಗ್ರಹ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ.ಹೈಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕುಖ್ಯಾತ ಎರ್ಟಾ ಅಲೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿದೆ. ಎರ್ಟಾ ಅಲೆ ವಿಶ್ವದ ನಿರಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲವೇ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೈಲೆ ಗುಬ್ಬಿಯ ಹಠಾತ್ ಸ್ಫೋಟವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.