  • ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ 200 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ಯುವಕ..!

ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ 200 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ಯುವಕ..!

ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವನು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 15, 2026, 04:47 PM IST
  • ತನಗೇ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು
  • ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅದರಿಂದ 27 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 200 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ
  • ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 0.001 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ 200 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ಯುವಕ..!

ಬೀಜಿಂಗ್: ಚೀನಾದ ಗುವಾಂಗ್‌ಡಾಂಗ್‌ನ ಕ್ವಿಯಾವೊ ಎಂಬ ಯುವಕ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಇದೆ ವೇಳೆ ಅವನಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೈಕ್ರೋಚಿಪ್‌ಗಳಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಜನರು ಎಸೆದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಮದರ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದನು.

ಹೀಗೆ ಅವನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನಗೇ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಅದರಿಂದ 27 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 200 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 0.001 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 200 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ನೀವೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಹೌದು, ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವನು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಅವನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಹೋದರ, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದದ್ದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು"ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

