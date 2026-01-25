ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ನೆರೆಯ ದೇಶದವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Afghanistan India relation: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇತಿಹಾಸದಿಂದಲೂ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜನಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಂಟು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಭಾರತ’ ಅಥವಾ ‘ಭಾರತ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ‘ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್’ ಎಂಬ ಪದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪದ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ‘ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದಲೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸವೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 7ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಏಕೀಕೃತ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ‘ಗಾಂಧಾರ’ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಇಂದಿನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
1739ರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಷಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ದೊರೆ ನಾದಿರ್ ಷಾ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಭಾರತೀಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಬಳಿಕವೂ ‘ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್’ ಎಂಬ ಪದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಾದ ದರಿ ಮತ್ತು ಪಾಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ‘ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ–ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಹಳೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ.