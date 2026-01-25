English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ನೆರೆಯ ದೇಶದವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ನೆರೆಯ ದೇಶದವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Afghanistan India relation: ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ‘ಭಾರತ’ ಅಥವಾ ‘ಇಂಡಿಯಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನೆರೆಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಭಾರತವನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 25, 2026, 05:07 PM IST
  • 7ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಏಕೀಕೃತ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು
  • ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ‘ಗಾಂಧಾರ’ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಇಂದಿನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

Trending Photos

ಈ ಹಣ್ಣು ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ​​ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ..! ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು
camera icon6
Hair
ಈ ಹಣ್ಣು ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ​​ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ..! ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon7
Manisha Koirala
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ, ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಶುರು
camera icon5
gajakesari raja yoga
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ, ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಶುರು
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಈಗ ಭಾರೀ ಸುಲಭ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ನೆರೆಯ ದೇಶದವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Afghanistan India relation: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇತಿಹಾಸದಿಂದಲೂ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜನಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಂಟು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ಭಾರತವನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಭಾರತ’ ಅಥವಾ ‘ಭಾರತ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ‘ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್’ ಎಂಬ ಪದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪದ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ‘ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಈ ಪದವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದಲೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸವೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 7ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಏಕೀಕೃತ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ‘ಗಾಂಧಾರ’ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಇಂದಿನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

1739ರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಷಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನ ದೊರೆ ನಾದಿರ್ ಷಾ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವು ಭಾರತೀಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಬಳಿಕವೂ ‘ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್’ ಎಂಬ ಪದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Silver: ಬೆಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರದ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್!

ಇಂದಿಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಾದ ದರಿ ಮತ್ತು ಪಾಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ‘ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ–ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಹಳೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Afghanistan India relationWhat Afghans call IndiaHindustan meaningIndia Afghanistan historyGandhara empire

Trending News