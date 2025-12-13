ಪಾಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಡಕಾರುವ ಅಫ್ಘಾನ್ನರಿಗೆ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತೆ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Afghanistan India viral : ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆಯೇ, ಭಾರತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಫಾರೀನ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯರು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
ಭಾರತದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದಿದ್ದ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈಕ್ತಿ ಹೇಳುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ..
ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಯುವಕ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಖರೀದಿಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಣ ನೀಡಲು ಹೋದಾಗ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಅವನಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ.
ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಜೊತೆಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಹಣ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ... ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಫ್ಘಾನ್ನರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು..