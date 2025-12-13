English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  World
  • ಪಾಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಡಕಾರುವ ಅಫ್ಘಾನ್ನರಿಗೆ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತೆ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ಪಾಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಡಕಾರುವ ಅಫ್ಘಾನ್ನರಿಗೆ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತೆ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Viral video : ಪ್ರತಿದಿನ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಾರತೀಯರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಫ್ಘಾನ್ನರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 13, 2025, 05:27 PM IST
    • ಭಾರತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
    • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಾರತೀಯರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
    • ಇದು ಅಫ್ಘಾನ್ನರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎನ್ನಬಹುದು..

ಪಾಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಡಕಾರುವ ಅಫ್ಘಾನ್ನರಿಗೆ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತೆ! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

Afghanistan India viral : ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆಯೇ, ಭಾರತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಫಾರೀನ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯರು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಭಾರತೀಯರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..

ಭಾರತದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದಿದ್ದ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈಕ್ತಿ ಹೇಳುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅನ್ಯಗ್ರಹ ಜೀವಿಗಳ ದಾಳಿ, ಮಾನವನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ.! ಆಘಾತ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ 2026 ರ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಯುವಕ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಖರೀದಿಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ಜ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಣ ನೀಡಲು ಹೋದಾಗ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಅವನಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಜೊತೆಗಿರುವ ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಹಣ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ... ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಫ್ಘಾನ್ನರಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಬಹುದು..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

