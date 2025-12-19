English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತದ ನಂತರ ಈಗ ಪಾಕ್ ಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಭೀತಿ..! ಏನಿದು ಹೊಸ ವಿವಾದ?

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಕುನಾರ್ ನದಿಯಿಂದ ನಂಗರ್‌ಹಾರ್‌ಗೆ ನೀರನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 19, 2025, 12:32 PM IST
  • ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಕುನಾರ್ ನದಿಯಿಂದ ನಂಗರ್‌ಹಾರ್‌ಗೆ ನೀರನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ
  • ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ
  • ಅದರಲ್ಲೂ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ

ಭಾರತದ ನಂತರ ಈಗ ಪಾಕ್ ಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಜಲಕ್ಷಾಮ ಭೀತಿ..! ಏನಿದು ಹೊಸ ವಿವಾದ?

ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.ಆದರೆ ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಈಗ ಆಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನದ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದು ವಿವಾದ?

ಹೌದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಕುನಾರ್ ನದಿಯಿಂದ ನಂಗರ್‌ಹಾರ್‌ಗೆ ನೀರನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..!

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕುನಾರ್ ನದಿಯಿಂದ ನಂಗರ್‌ಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದಾರುಂತ ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.ಪೂರ್ವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಗರ್‌ಹಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.Image

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ..!

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅದರ ನಂಗರ್‌ಹಾರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದಾದರೂ, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ.ಕುನಾರ್ ನದಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹಿಂದೂಕುಶ್ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚಿತ್ರಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ನದಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕುನಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕಾಬೂಲ್ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಟ್ಟಾಕ್ ಬಳಿ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟವೇನು?

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ಕುನಾರ್ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ನೀರನ್ನು ನಂಗರ್‌ಹಾರ್‌ಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ಕೆಳಭಾಗದ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ,ಅಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು, ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆ

ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ: ಖೈಬರ್ ಪಖ್ತುನ್ಖ್ವಾದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಕುನಾರ್ಕಬುಲ್ ನದಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದು ನಂತರ ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ

-ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ಅನೇಕ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಈ ನದಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುತ್ತವೆ.

-ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

-ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

-ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ

-ನದಿ ಹೊಸ ವಿವಾದದ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಗೊಳಿಸಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.ಭಾರತ ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.ಸಿಂಧೂ ನದಿ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇರುವ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ, ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ನದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ.ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಜಲ ವಿವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

