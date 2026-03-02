English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪಾಕ್, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ನಂತರ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೈಫಲ್ಯ ..!

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತದ'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 2, 2026, 03:10 AM IST
  • ಚೀನಾವು ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ
  • ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ
  • ಚೀನಾದ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭೇದಿಸಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದ ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಅದು ಭಾರತದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿರಲಿ, ಚೀನಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕಳಪೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಮೇ 7, 2025 ರಂದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತದ'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚೀನಾ ನಿರ್ಮಿತ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು, ಚೀನಾ ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ YLC-8E ಆಂಟಿ-ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ರಾಡಾರ್‌ಗಳು ಭಾರತದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದವು. ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಾರ್‌ಫೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈ ರಾಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದವು. 

ಕೇವಲ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ JF-17 ನಿಂದ ಹಾರಿಸಲಾದ ಚೀನೀ ನಿರ್ಮಿತ PL-15E ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಇಟ್ಟಿರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದವು. ಇವುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು.

ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ ಚೀನಾ..!

ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡೆಲ್ಟಾ ಫೋರ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ $2 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಚೀನೀ ಉಪಕರಣಗಳು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂಡೆಗೆ ಆ ದೇಶದ  ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ JY-27A ರಾಡಾರ್‌ಗಳು ಸಹ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳ ಮುಂದೆ ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದವು.

ಈಗ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಚೀನಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎನ್ನಲಾದ HQ-9B SAM ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇಸ್ರೇಲಿ F-35 ವಿಮಾನಗಳ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿತು.ಅಮೆರಿಕದ ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೇವಲ 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ, ಚೀನಾದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ವೈಡ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಮರ್‌ಗಳು ಚೀನಾದ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಭೇದಿಸಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಚೀನಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೈಜ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇ ಚೀನಾ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಜ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಚೀನೀ ರಾಡಾರ್‌ಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ರಫ್ತುದಾರ ದೇಶವಾಗಿರುವ ಚೀನಾವು ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಚೀನಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.

