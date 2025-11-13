ದೆಹಲಿ ಸ್ಪೋಟದ ನಂತರ ಪಾಕ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಭೀತಿ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸೈನ್ಯ ನಿಯೋಜನೆ..!

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಪೋಟದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಸತತ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೈನಿಕರ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಿಕೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ಭೀತಿಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಗೆ (LoC) ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಸ್ವತಃ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ವೀಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ ಗಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಾಯುನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ 2.0 ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದ್ ಮತ್ತು ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ರಂತಹ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಆರೋಪವೂ ಮುನೀರ್ ಮೇಲಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈಗ ಅದರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾಗೆ ಸೇರಿದ ಹಲವಾರು ಮದರಸಾಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅದರ ಕ್ರಮಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಭಾರತೀಯ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತೀವ್ರ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಶ್ಚಿಮ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಂತರ, ಕಾಬೂಲ್ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಖವಾಜಾ ಆಸಿಫ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ತಾಲಿಬಾನ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಅಫ್ಘಾನ್ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮುಲ್ಲಾ ಬರಾದಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ, ಅಫ್ಘಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಫ್ಘಾನ್ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಮದು-ರಫ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗರ್ಗಳು ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಕೆಲವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಡತನ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ಯುದ್ಧವು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫ್ಘಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಆಳವಾಗುತ್ತಿದೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹವು ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನೀರ್ ಯುದ್ಧದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರು ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಯುದ್ಧದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಸುಕಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.