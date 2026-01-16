English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ವೆನೆಜುವಲಾ ನಂತರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯಲು ಯುಎಸ್ ಸಜ್ಜು..! ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ..!

ವೆನೆಜುವಲಾ ನಂತರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯಲು ಯುಎಸ್ ಸಜ್ಜು..! ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ..!

ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ದೇಶವಾದ ವೆನೆಜುವೆಲಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ವೆನೆಜುವೆಲಾವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಬಳಸಿತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 16, 2026, 09:42 PM IST
  • ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾದಂತಹ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಗುಂಪುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ
  • ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ
  • ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಬಹುದು

Trending Photos

BBK: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹನುಮಂತನ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ರಗಡ್‌ ರಘು
camera icon6
Biggboss kannada12
BBK: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹನುಮಂತನ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ರಗಡ್‌ ರಘು
ಗಿಲ್ಲಿ Vs ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಾರ್‌ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಜಾತಿ - ಭಾಷೆಯ ಜಗಳ..! ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?
camera icon7
Bigg Boss Kannada 12 Finale
ಗಿಲ್ಲಿ Vs ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಾರ್‌ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಜಾತಿ - ಭಾಷೆಯ ಜಗಳ..! ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..?
ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈಕೆ ವಿಶ್ವದ ನಂ1 ನಾಯಕಿ!
camera icon9
cinema
ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈಕೆ ವಿಶ್ವದ ನಂ1 ನಾಯಕಿ!
BBK12: ಗಿಲ್ಲಿ ಜತೆ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ.. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ!
camera icon5
BBK12: ಗಿಲ್ಲಿ ಜತೆ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ.. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ!
ವೆನೆಜುವಲಾ ನಂತರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯಲು ಯುಎಸ್ ಸಜ್ಜು..! ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶವು ವೆನುಜುವೆಲಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅದರ ಕಣ್ಣು ಈಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದ ದೇಶವಾಗಿರುವ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಪತ್ಬರಿತವಾಗಿರುವ ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈಗ ಇರಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಣನೀತಿಯನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ.ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೀಚಿನದಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆ ಒಬಾಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾನು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು,ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅವರು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು.ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಪ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ 80 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಯಿತು.

ಆದರೆ ಈಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದಿವೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ 12 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿತು.ಇದೆ ವೇಳೆ ಅಮೇರಿಕ ದೇಶವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವಾಯಿತು.ಈಗ ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್‌ನೊಳಗೆ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಬೆಂಬಲವು ಕೇವಲ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮಾದರಿಯಂತೆ ತೈಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ನೀಲನಕ್ಷೆ:

ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ದೇಶವಾದ ವೆನೆಜುವೆಲಾವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ವೆನೆಜುವೆಲಾವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಬಳಸಿತು.ಜನವರಿ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕವು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು.ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರು ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುವವರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ..! ಈ ವರ್ಷ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ..! 

ಮಡುರೊ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚೆವ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾನ್‌ಮೊಬಿಲ್‌ನಂತಹ ಅಮೆರಿಕದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.ಟ್ರಂಪ್‌ರ 'ಅಮೆರಿಕಾವೇ ಮೊದಲು' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲವು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿವೆ ಆ ಮೂಲಕ ಈಗ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.ಈಗ ಇರಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದೆ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇರಾನ್ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದರ ರಫ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಈ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಇರಾನ್‌ನ ತೈಲ ಸಂಪರ್ಕ:

ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂತ್ರವು ಬೀಜಿಂಗ್‌ಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಚೀನಾ ಇರಾನ್‌ನ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶ. ಇರಾನ್‌ನ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡರೆ, ಚೀನಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರೀ ಸುಂಕಗಳು:

ಇರಾನಿನ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾ) 25% ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಇರಾನಿನ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಡಲ ದಿಗ್ಬಂಧನ:

ಇರಾನ್ ತನ್ನ 'ನೆರಳು ನೌಕಾಪಡೆ' ಮೂಲಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಈಗ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ.

ಸೈಬರ್ ಯುದ್ಧ:

ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ.ಇರಾನ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ತೈಲ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಈ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅದು ಅನಿಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಒಲಿದ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ..! 

ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿವೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೇರ ಯುದ್ಧವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು.ಇದಲ್ಲದೆ, ಯುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದ್ದರೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $200 ತಲುಪಬಹುದು.ಈ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಆಟ ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಥವಾ ಇರಾನ್‌ನ ಪರಮಾಣು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಹಾಕುವ ಕಠಿಣ ಒಪ್ಪಂದ.ಇರಾನ್‌ನ ತೈಲವು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ಇರಾನ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಮೀರುತ್ತದೆ.ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾದಂತಹ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಗುಂಪುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಡಿ ಇಡೀ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯವನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಬಹುದು.
 

About the Author
Donald Trump IranIran oil crisisUS Iran tensionVenezuela oil strategyMiddle East geopolitics

Trending News