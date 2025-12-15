3.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇರೋದು ಮದ್ಯದಂಗಡಿ! ಅದೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ..

Saudi alcohol laws: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆ ಅಂಗಡಿಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಲು, ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಲವು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಏಕೆ ಇದೆ? ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಲು ಯಾವ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಬೇಕು? ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ? ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶ. ಇಸ್ಲಾಂ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿದೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ? ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲೇಖನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಏಕೈಕ ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ವಿದೇಶಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರು ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರು ಮಾತ್ರ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮದ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸೀಮಿತ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ವಿದೇಶಿಯರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಈಗ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ. ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 50,000 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 13,300 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗಳು. ಈ ಆದಾಯದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಸರಾಸರಿ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು? ಸೌದಿ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಕೇವಲ 10,250 ರಿಯಾಲ್ಗಳು ಅಥವಾ $2,750 ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆದಾಯವು ಸರಾಸರಿ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇದು ವಿದೇಶಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ (ಸೌದಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್) ಎಂದರೇನು? ಸೌದಿ ವೀಸಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಸೌದಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 30 ತಿಂಗಳು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಪರರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರು ಮಾತ್ರ ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ನೀಡಿದ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಮದ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.