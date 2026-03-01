ಖಮೇನಿ ಪುತ್ರನ ಬದಲು ಈ ನೂತನ ಲೀಡರ್ ಗೆ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟ! ಈತನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇರಾನಿನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಂಡಳಿಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪಜೇಶ್ಕಿಯಾನ್, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಘೋಲಮ್-ಹೊಸೇನ್ ಮೊಹ್ಸೆನಿ-ಎಜೆಯಿ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಗುರುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 1, 2026, 06:14 PM IST
  • ಅರಾಫಿ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು
  • ಅವರು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು
  • ಅರಾಫಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು

ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಧರ್ಮಗುರು ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿರೆಜಾ ಅರಾಫಿ ಅವರನ್ನು ಇರಾನಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅರಾಫಿ ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಮಂಡಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ದೇಶದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇರಾನಿನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಮಂಡಳಿಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪಜೇಶ್ಕಿಯಾನ್, ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಘೋಲಮ್-ಹೊಸೇನ್ ಮೊಹ್ಸೆನಿ-ಎಜೆಯಿ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಗುರುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್‌ನ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ 5 ತಪ್ಪುಗಳು..!

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 86 ವರ್ಷದ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರಾನಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (ಐಆರ್‌ಜಿಸಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜನರಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಕ್‌ಪೂರ್ ಸಹ ಈ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದನ್ನು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ .ಇದಾದ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ವಹೇದಿ ಅವರನ್ನು ಐಆರ್‌ಜಿಸಿಯ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಈಗ ವಹೇದಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರು ಈ ಅಲಿರೆಜಾ ಅರಾಫಿ?

ಅಲಿರೆಜಾ ಅರಾಫಿ 1959 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಇರಾನ್‌ನ ಯಾಜ್ದ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರಾಫಿ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವ ಗೌರವ ಬಿರುದನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಎನ್ನುವ ಬಿರುದನ್ನೂ ಇರಾನಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್-ಮುಸ್ತಫಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೇಬೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಮಾಮ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. 2013 ರಿಂದ, ಅವರು ಕೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 2019 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ? ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ..!

67 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅರಾಫಿ, ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಇರಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅವರು  ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೆಮಿನರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಾಫಿ 2015 ರಲ್ಲಿ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಿಂದ ತಜ್ಞರ ಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು.ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು 2021 ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಖಮೇನಿಯವರ ಪುತ್ರ ಮೊಜ್ತಬಾ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಅರಾಫಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಎಐ ನಂತಹ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

 

