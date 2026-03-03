ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅಮೇರಿಕಾ..!

ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೇರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾಕ್ ದೇಶದ ಕುರ್ದಿಶ್ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಇರಾಕಿ ಕುರ್ದಿಶ್ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಮಸೌದ್ ಬರ್ಜಾನಿ ಮತ್ತು ವಾಫೆಲ್ ತಲಾಬಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.ಈ ಮಾತುಕತೆಯ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ,ಆದರೆ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕುರ್ದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಿರಿಯಾ, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕುರ್ದಿಶ್ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭದ್ರತೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುರ್ದಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಇರಾನ್ ಬಗ್ಗು ಪಡೆಯಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಂಡರೆ ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ...
ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕುರ್ದಿಗಳ ಪಾತ್ರ..!
ಇರಾಕ್-ಇರಾನ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕುರ್ದಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅವರು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇರಾಕ್ನ ಕುರ್ದಿಗಳು ಇರಾನ್ನ ಕುರ್ದಿಷ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಇರಾಕ್ನ ಕುರ್ದಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಕುರ್ದಿಸ್ತಾನ್ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಟಿ,ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಆರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಐದು ಇರಾನಿಯನ್-ಕುರ್ದಿಶ್ ಗುಂಪುಗಳು ಇರಾನಿನ ಕುರ್ದಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ಪಡೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಎಂಬ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.ಕುರ್ದಿಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜನಾಂಗೀಯ ಗುಂಪಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶವಿಲ್ಲ.ಅವರ ಪ್ರದೇಶವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ಟರ್ಕಿ,ಉತ್ತರ ಸಿರಿಯಾ,ಉತ್ತರ ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಇರಾನ್ ದಾತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಕುರ್ದಿಶ್ಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಯಸುವುದೇಕೆ?
2003 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ,ಕುರ್ದಿಗಳು ಉತ್ತರ ಇರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದರು.ಕುರ್ದಿಶ್ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಪೆಶ್ಮೆರ್ಗಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು.ಇವರಿಗೆ ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಇದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ 2001ರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋರಾಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಯುಎಸ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತ್ತಿಗೆ-ನಾದಿನಿಯರ ಡಿಚ್ಚಿ ಹಬ್ಬ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಸವಾಲು ಟರ್ಕಿ, ಇದು ಕುರ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಟರ್ಕಿಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೆಸೆಪ್ ತಯ್ಯಿಪ್ ಎರ್ಡೋಗನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುರ್ದಿಗಳು ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.