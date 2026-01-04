ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತದ ಋಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಮೆರಿಕಾ! ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡಿದ ಇಂಡಿಯಾ..

India-America: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಸೂಪರ್ ಪವರ್. ಈ ದೇಶವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಜಗತ್ತು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಅಮೆರಿಕ ಇತರ ಸಣ್ಣ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತವು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ಸಾಲ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಭಾರತೀಯ ಹಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಒಟ್ಟು 3,096 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೂ, ಅಮೆರಿಕವು ವಿಶ್ವದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಲು ಖಜಾನೆ ಬಾಂಡ್ಗಳು, ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಈ ಖಜಾನೆ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $234 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ 20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ $4.70 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸಾಲ ನೀಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು $2.40 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ. ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ, ಭಾರತ ಮುಂತಾದ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು $8.70 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸಾಲ ನೀಡಿವೆ.
