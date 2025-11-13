230 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೆಂಟ್ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅಮೇರಿಕಾ...! ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಿರಿ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ: 230 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕವು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ನಾಣ್ಯ ಅಥವಾ ಪೆನ್ನಿಯನ್ನು ಟಂಕಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪೆನ್ನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಮಿಂಟ್ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಬರ್ತ್ ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ
ಪೆನ್ನಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಟಂಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಮಿಂಟ್ ಬುಧವಾರ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ.ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಹೊಸದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟಂಕಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು 230 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಟಂಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈಗ ಅವುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ?
ಈ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಾಮ್ರದಿಂದ ಲೇಪಿತವಾದ ಸತುವುದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಪೆನ್ನಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸರಿಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದರ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ವೆಚ್ಚವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಪೆನ್ನಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು $56 ಮಿಲಿಯನ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಏರಿಕೆಯು ಪೆನ್ನಿಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಗಳಿಸಿ...
ಮೊದಲ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ನಾಣ್ಯವನ್ನು 1793 ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 300 ಬಿಲಿಯನ್ ನಾಣ್ಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, 2022 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 60 ರಷ್ಟು ನಾಣ್ಯಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು $60 ರಿಂದ $90 ಮೌಲ್ಯದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೆನಡಾ 2012 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸೆಂಟ್ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದವು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 2006 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಐದು ಸೆಂಟ್ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಬ್ರಿಟನ್ ಕೂಡ 2018 ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.