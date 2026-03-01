America vs Iran missile power : ಅಮೆರಿಕ- ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.. ಇನ್ನು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ "ಟೊಮಾಹಾಕ್ ಸಬ್ಸಾನಿಕ್ ಏರ್-ಲಾಂಚಡ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ"ಯನ್ನು ಬಳಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಬಳಿ ಘದರ್-110 ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ..
ಅಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಅವುಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಬಲ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲೂ ಸಹ ಯಾರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ..
ಇರಾನ್ನ ಬಳಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿ ಘದರ್-110 ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇದೆ.. ಇದು ಶಹಾಬ್-3 ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ (ಗಂಟೆಗೆ 6,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇರಾನ್ಗೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಇದನ್ನೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಘದರ್ ಇರಾನ್ನ ದ್ರವ ಇಂಧನ ಮಧ್ಯಮ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ (MRBM). ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪಾಂತರಗಳು 1,500 ರಿಂದ 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಘದರ್-110 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂದಾಜು 1,600 ರಿಂದ 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಟೊಮಾಹಾಕ್ : ಟೊಮಾಹಾಕ್ 1970 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ಸಬ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ. ಇದನ್ನು ಗಾಳಿ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಉಡಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೆಲವು ಆಧುನಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳು 2,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.