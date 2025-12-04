ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್-16 ಸಿ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಪತನ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪೈಲಟ್ ಪಾರು.!

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ: ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್ -16 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ.ಯುಎಸ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ಎಲೈಟ್ ಥಂಡರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಎಫ್ -16 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಟ್ರೋನಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ.ಪೈಲಟ್ಗಳು ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 3) ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:45 ಕ್ಕೆ ಡೆತ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ದೂರದ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.ಪೈಲಟ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಬಳಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುವ ಮೊದಲು ವಿಮಾನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು.ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು.ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Moment F-16C fighter jet crashes near Trona Airport in California. https://t.co/ND38ddIP5B pic.twitter.com/knsgPCUFsY
— Breaking911 (@Breaking911) December 3, 2025
ಅಪಘಾತವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್ ಪೈಲಟ್ F-16C ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಕನ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಯುಎಸ್ ವಾಯುಪಡೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೈಲಟ್ಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.ಸ್ಯಾನ್ ಬರ್ನಾರ್ಡಿನೊ ಕೌಂಟಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.ಪೈಲಟ್ ಮಾತ್ರ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.