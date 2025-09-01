ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಸಮರದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧ! ಆರಂಭವಾಯಿತೇ  'ಹಿಂದಿ-ಚೀನಿ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ 'ಯ  ಹೊಸ ಯುಗ?

ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ SCO ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಸೆಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಮರಳುವುದೇ 'ಹಿಂದಿ ಚಿನಿ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ' ಯುಗ ? :
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 'ಹಿಂದಿ ಚೀನಿ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ' ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಜಗತ್ತಿನ ಹಸಿವು ನಿವಾರಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರ! ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಭತ್ತ.. ರೈತರನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹೊಸ ತಳಿ!
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ಸಮರದ ನಡುವೆ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸ್ನೇಹ :
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ಸಮರದ ನಡುವೆ ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸ್ನೇಹಪರತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಿಗಡಾಯಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಸಮರದ ಪರಿಣಾಮ ಏಷ್ಯಾದ ಎರಡೂ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ.
'ಹಿಂದಿ ಚಿನಿ ಭಾಯಿ ಭಾಯ್' ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? :
1950 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ "ಹಿಂದಿ ಚೀನಿ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ" (ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಚೀನಿಯರು ಸಹೋದರರು) ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಝೌ ಎನ್ಲೈ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಇದನ್ನು 1954 ರ ಪಂಚಶೀಲ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ವರ್ಷ ಝೌ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಘೋಷವನ್ನು ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಏಷ್ಯಾದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಈ ಘೋಷಣೆಯು ನೆಹರೂ ಅವರ ಏಷ್ಯನ್ ಸಹಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟವು. ಈ ಸಂಬಂಧ 1962 ರ ಚೀನಾ-ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಮೀಸೆ ! ಇವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯೇ ದೇವರು
ಭಾರತ-ಚೀನಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು ? :
ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025), ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ "ಪಾಲುದಾರರು, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲ" ಎಂದು ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಾತುಕತೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದವು. ಚೀನಾ ಕೆಲವು ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ನೇರ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದು, ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೈಲಾಸ-ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮೋದಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು . ಹಿಮಾಲಯನ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ವಿಶಾಲ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹದ ಸದ್ದು ಕೂಡಾ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿತು. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪರಸ್ಪರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಕ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2026 ರ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ SCO ಖಂಡನೆ :
ಟಿಯಾಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025) ನಡೆದ SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು 26 ಜನರನ್ನು ಬಲಿತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಲವಾದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದವು. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಲುವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಭಾರತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ "ದ್ವಿಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳ" ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ ಖಂಡನೆಯ ಸ್ವರ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಿಕಟವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಚೀನಾ 'ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ' ಭಾವನೆಗೆ ದ್ರೋಹವಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? :
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 29, 1954 ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಪಂಚಶೀಲ ಒಪ್ಪಂದವು ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಐದು ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಿರುವುದು, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಸಹಬಾಳ್ವೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಬೀಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಭಾರತವು ಟಿಬೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ, "ಹಿಂದಿ ಚಿನಿ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯು ಈ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಚೀನಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಕ್ಸಾಯ್ ಚಿನ್ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಗಡಿನಾಡಿನ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಬೀಜಿಂಗ್ ಅಕ್ಸಾಯ್ ಚಿನ್ ಮೂಲಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭಾರತೀಯರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು 1962 ರ ಚೀನಾ-ಭಾರತೀಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿತು. ನೆಹರೂ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿತು. ಸಹಕಾರದ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಟ್ರಂಪ್ರ ಸುಂಕ ಸಮರ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದ ಶಕ್ತಿಗಳು :
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ಸಮರದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಶಕ್ತಿಗಳು ತತ್ತರಿಸಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಗುಂಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಡಾಲರ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಶಕ್ತಿಗಳ ಗೋಚರ ಸ್ನೇಹಪರತೆಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ, ಜಗತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.