ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಡುವೆಯೇ 7357640733700 ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆ..!

ಬೀಜಿಂಗ್: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ $83 ಬಿಲಿಯನ್ (600 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುವಾನ್ ಅಥವಾ ರೂ.735,764 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಹುನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು,1,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿನ್ನದ ಅದಿರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹುನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬ್ಯೂರೋದ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಗತ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸುಧಾರಿತ 3D ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾದರಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು.ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಡ್ರಿಲ್ ತಂಡಗಳಿಗೆ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿರುವ ಆಳವಾದ ಚಿನ್ನದ ನಾಳಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಹುನಾನ್ ಬ್ಯೂರೋದ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಬೀಜಿಂಗ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಶಕಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ, ಇದು ದೇಶವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ,ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಈ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 300 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಮುಂದುವರಿದ 3D ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಹುನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪಿಂಗ್ಜಿಯಾಂಗ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ನಿಕ್ಷೇಪವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸೌತ್ ಡೀಪ್ ಗಣಿ ಹೊಂದಿರುವ 900 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಶೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಳಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಖನಿಜೀಕರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪರೂಪ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ವಾಂಗುವಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆಲವು ಕೋರ್ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೆ 138 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹುನಾನ್ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬ್ಯೂರೋದ ಹಿರಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಚೆನ್ ರುಲಿನ್, ಕೊರೆಯಲಾದ ಶಿಲಾ ಕೋರ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಗೋಚರ ಚಿನ್ನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅದಿರು ಸುಮಾರು 138 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.ಚೀನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 2,000 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೀಸಲು ಹೊಂದಿದೆ.ಬೃಹತ್ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಚೀನಾದ ಚಿನ್ನದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.