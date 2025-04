ಟ್ರಂಪಾಘಾತದ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಭಾರತ- ಯುಕೆ..!

ಲಂಡನ್: ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ (ಯುಕೆ) ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (FTA) ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಂಭೀರತೆ ತೋರಿಸಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ '13ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂವಾದ'ದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆಯ ಹಣಕಾಸು ಕುಲಪತಿ ರಾಚೆಲ್ ರೀವ್ಸ್ ಸಹ-ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು FTA ಹಾಗೂ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman participated in the Investment Roundtable with the City of London, in presence of Rt. Hon’ble Mr. @jreynoldsMP , Secretary of State for Business and Trade for the UK @biztradegovuk , and Lord Mayor of London Mr.… pic.twitter.com/EUJcPKavxo

ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಂತರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುಕೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆದ್ಯತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಶುದ್ಧ ಇಂಧನ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸೇವೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, ಸೃಜನಶೀಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.

The Chancellor met with Indian Minister of Finance @nsitharaman today, to secure £400m in export and investment deals with India.

Boosting economic ties between our two countries, backing British businesses and delivering growth & security for working people across the UK. pic.twitter.com/w4Cw2Dr52c

— HM Treasury (@hmtreasury) April 9, 2025