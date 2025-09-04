English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST reform: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ 48000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 4, 2025, 07:07 PM IST
    • ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ
    • ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ
    • ನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಾರು, ಎಸಿ, ಟಿವಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ಗ

GST effect on Trump

GST reform: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಾರು, ಎಸಿ, ಟಿವಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ ಎಲ್ಲವೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  2ನೇ ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಖರ್‌ ಧವನ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟ! ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ED... ಇದ್ದಕ್

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ 48000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಖಾತೆಗಳು ಹದಗೆಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಉತ್ತರ

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಆಮದುಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕಕ್ಕೆ GST ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ತುಪ್ಪದ ಮೇಲೆ ₹61 ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂ-ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ ₹65 ಹೀಗೆ GST ಕಡಿತದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

GST ಸುಂಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ: 
ಸುಂಕದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ GST ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. GST ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ, ಖರೀದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯಮವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕಡಿತದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. 

GST ಕಡಿತದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು

GST ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. GST ಕಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ, RBI ಯ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. GST ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. GST ಸುಧಾರಣೆಯು ಮುಂದಿನ 4-6 ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ GDP ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 1-1.2% ರಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ತೇಜನವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಸುಂಕದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, GST ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ದರಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. GST ಸುಧಾರಣೆಯು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, GST ಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಂಕದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಈತನ ಬಾಳಿಗೆ ಕಾರ್ಕೋಟ ವಿಷವಾಗಿದ್ದೇ ಪತ್ನಿ..! ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟವಳಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!

ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ. 8 ರಷ್ಟು ದರ...

ಹಿರಾನಂದಾನಿ ಮತ್ತು ನರೇಡ್ಕೊ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿರಂಜನ್ ಹಿರಾನಂದಾನಿ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜನರ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ, ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇ. 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

 

