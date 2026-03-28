ಪಾಕ್‌ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ದ್ವೇಷದ ಪಾಠ.. ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತಲೆಗೆ ತುಂಬೊದಾ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗುವ ವಿಷಯವು ಅಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪಾದ ಮತ್ತು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರುದ್ಧ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕವು ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೂಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅದು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. 11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ 33 ರಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಖರು ಸಾವಿರಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರನ್ನು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಂದು ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಮಾನವೀಯರು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗಲಭೆಗಳು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ದೂಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದೂ ರಾಜಕೀಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದರು. ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳುವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವ 9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವು ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೈತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಿಂದೂಗಳ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಗಮನದ ಮೊದಲು, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಹಾಳೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹೊಲಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಮುಸ್ಲಿಮರು.. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹದಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.